Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Verkehrsunfall auf der Hansestraße - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Stade (ots)

Unweit des Polizeikommissariats Buxtehude ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Ein 23-jähriger Buxtehuder beabsichtigte gegen 16:35 Uhr, mit seinem Opel Astra aus der Kottmeierstraße auf die Hansestraße einzubiegen. Als der Mann anfuhr, übersah er dabei eine 53-jährige Buxtehuderin, die seinen Fahrtweg in diesem Moment mit ihrem Pedelec kreuzte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau eine Fraktur erlitt. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in das Elbe Klinikum Buxtehude. Durch die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Hansestraße.

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