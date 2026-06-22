Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Balje: Ertrinkungsnotfall am See - Ersthelfer retten 75-Jährigen

Stade (ots)

Am Sonntag gegen 18:20 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem See in Balje alarmiert, bei dem es zu einem Ertrinkungsnotfall gekommen sein sollte.

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge befand sich ein 75-jähriger Freiburger mit seiner Partnerin zum Schwimmen in dem See, als der Senior plötzlich in Not geriet und zu ertrinken drohte. Seine Partnerin kam ihm zu Hilfe und machte weitere zufällig anwesende Passanten auf die Notlage aufmerksam. Zwei 47 und 49 Jahre alte Männer wurden auf die lebensbedrohliche Situation aufmerksam, sprangen sofort ins Wasser und holten den 75-Jährigen an Land.

Da die Männer keinen Puls bei dem 75-Jährigen feststellen konnten, begannen sie umgehend mit der Reanimation. Ein weiterer Mann wählte den Notruf und stellte sich zur Einweisung der Rettungskräfte bereit. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen kurz darauf die professionelle Reanimation des Verunfallten.

Ein hinzualarmierter Rettungshubschrauber brachte den weiterhin reanimationspflichtigen Mann in ein Hamburger Krankenhaus. Mutmaßlich hatte der 75-Jährige im Wasser ein medizinisches Problem bekommen und war dadurch in Ertrinkungsnot geraten.

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