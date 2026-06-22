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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Illegale Spritztour mit Radlader - Fahrzeug umgekippt zurückgelassen

Stade (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte unbefugt Zutritt zur Kieskuhle an der Nindorfer Straße in Buxtehude-Ottensen. Offenbar wurde dort ein Radlader in Betrieb genommen und umhergefahren, bis dieser auf einer Anhöhe umkippte und dabei beschädigt wurde.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Nun wird wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 04161/6470 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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