Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnreisender wird dreifach angezeigt

Plaue, Erfurt (ots)

In dreifacher Hinsicht hat sich ein 36-Jähriger am Mittwochnachmittag danebenbenommen.

Im Bahnhof Plaue überquerte der Deutsche unerlaubterweise die Gleise, um eine abfahrtbereite Regionalbahn in Richtung Erfurt zu erreichen. Für diese besaß er jedoch keinen Fahrschein. Bei der Ticketkontrolle konfrontierte er das Zugpersonal mit ehrverletzenden Worten.

Die Bundespolizei wurde über den Sachverhalt informiert. Die Fahrt endete für den Mann beim Halt in Erfurt. Als Erinnerung an sein unrühmliches Verhalten bekam er gleich drei Anzeigen - wegen des lebensgefährlichen Gleisübertrittes, der ticketlosen Beförderung und der Beleidigung.

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