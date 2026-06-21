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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Betrunken im Krankenfahrstuhl unterwegs - Polizei stellt täuschend echte Anscheinswaffe sicher

Stade (ots)

Am Freitag gegen 23 Uhr wurde die Polizei in die Mittelstraße nach Harsefeld gerufen. Auf dem Parkplatz der dortigen Verbrauchermärkte sollte ein Mann betrunken mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl umherfahren und zudem eine Waffe bei sich führen. Eine Funkstreife aus Buxtehude traf den gemeldeten Mann vor Ort an und befragte ihn zunächst zu dem Vorwurf. Der 58-Jährige erklärte, keine Waffe bei sich zu führen, zeigte sich gleichzeitig aber mit der Überprüfung seines Krankenfahrstuhls einverstanden.

In einem Fach unter dem Sitz konnte von den Einsatzkräften eine sogenannte Soft-Air-Waffe aufgefunden werden, die mit ihrem Gesamterscheinungsbild den Anschein einer echten Feuerwaffe erweckte. Da der Gegenstand griffbereit in einem unverschlossenen Fach mitgeführt wurde, leiteten die Polizeibeamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein. Die Soft-Air-Waffe wird mit dem Einverständnis des 58-Jährigen der Vernichtung zugeführt.

Da der Harsefelder zudem eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille aufwies, ließen ihm die Beamten eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Weiterfahrt mit seinem Krankenfahrstuhl. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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