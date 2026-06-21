Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Trunkenheitsfahrt mündet in Unfall

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Stade (ots)

Um 03:32 Uhr meldeten Zeugen der Polizei am Sonntag im Breite-Blöcken-Ring in Stade einen Verkehrsunfall. Ein VW Golf Plus war gegen einen geparkten Mazda gefahren. Die Zeugen berichteten am Notruf, dass der Unfallverursacher aggressiv und im Begriff sei, von der Unfallstelle zu flüchten.

Die kurz darauf eintreffende Polizei stellte bei dem 32-jährigen Stader einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille fest. Dem Mann wurde im Stader Elbe Klinikum eine Blutprobe entnommen. Sein Auto wurde von einem Abschleppunternehmer so umgesetzt, dass es den Verkehr nicht weiter behinderte. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie versuchter Unfallflucht ermittelt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

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