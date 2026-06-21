PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Trunkenheitsfahrt mündet in Unfall

POL-STD: Stade: Trunkenheitsfahrt mündet in Unfall
  • Bild-Infos
  • Download

Stade (ots)

Um 03:32 Uhr meldeten Zeugen der Polizei am Sonntag im Breite-Blöcken-Ring in Stade einen Verkehrsunfall. Ein VW Golf Plus war gegen einen geparkten Mazda gefahren. Die Zeugen berichteten am Notruf, dass der Unfallverursacher aggressiv und im Begriff sei, von der Unfallstelle zu flüchten.

Die kurz darauf eintreffende Polizei stellte bei dem 32-jährigen Stader einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille fest. Dem Mann wurde im Stader Elbe Klinikum eine Blutprobe entnommen. Sein Auto wurde von einem Abschleppunternehmer so umgesetzt, dass es den Verkehr nicht weiter behinderte. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie versuchter Unfallflucht ermittelt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 06:32

    POL-STD: Harsefeld: Diebstahl eines Toyota Land Cruiser - Polizei sucht Zeugen

    Stade (ots) - Am Samstag zwischen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr wurde im Bereich Haferkamp und Am Rübenacker ein Toyota Land Cruiser von Unbekannten entwendet. Das Fahrzeug hat eine auffällige sandfarben-gelbe Lackierung und ein Kennzeichen aus dem Landkreis Stade (STD). Die Erstzulassung erfolgte 2025. Wem der Pkw in der genannten Zeit aufgefallen ist oder wer zur Tatzeit ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 18:01

    POL-STD: Kutenholz-Mulsum: Einbruch in Vereinsheim

    Stade (ots) - Das Vereinsheim am Sportplatz in Mulsum wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Ziel von Einbrechern. Mutmaßlich drei männliche Täter verschafften sich mit roher Gewalt Zutritt über das Verkaufsfenster des Kiosks und entwendeten daraus diverse Waren. Auch die anderen Räumlichkeiten des Vereinsheims wurden von den Tätern vermutlich betreten und durchsucht. Ob noch weitere Gegenstände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren