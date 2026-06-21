Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Frau mit Baseballschläger löst Polizeieinsatz am Heidebad aus - 40-Jährige leistet Widerstand

Stade (ots)

Am Freitag gegen 18:40 Uhr wurde die Polizei zum Parkplatz des Freibads Buxtehude alarmiert. Eine Frau sollte dort mit einem Baseballschläger hinter Personen herlaufen und diese gleichzeitig wüst bedrohen. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten in der Estetalstraße war die gemeldete Frau sichtbar aufgebracht. Die Frau berichtete von einer vorherigen Auseinandersetzung zum Nachteil ihres Sohnes im Heidebad und steuerte daraufhin gezielt den Eingang des Freibads an.

Die Beamten forderten die Frau mehrfach auf, stehenzubleiben. Dem kam die Verursacherin nicht nach, weshalb sie von einem Beamten an der Schulter ergriffen wurde. Die Frau wandte sich aus dem Griff heraus, baute sich vor den Einsatzkräften auf und drohte ihnen Gewalt an. Die 40-jährige Buxtehuderin wurde schließlich von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt, wogegen sie sich vehement sperrte. Auch gegen die Verbringung in den Streifenwagen setzte sich die Frau zur Wehr, zudem beschimpfte sie die Einsatzkräfte wüst.

Auf dem Kommissariat in Buxtehude hatte sich die Frau schließlich so weit beruhigt, dass ihr die Handfesseln abgenommen werden konnten. Sie wurde später aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen die Frau wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Personen, die ursprünglich von der 40-Jährigen mit dem Baseballschläger verfolgt und bedroht worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Buxtehude unter der Telefonnummer 04161/6470 in Verbindung zu setzen.

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