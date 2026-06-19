Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Beckdorf: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen in Goldbeck

Stade (ots)

In der Straße In den Wiesen in Beckdorf-Goldbeck wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die Unbekannten drangen zwischen 14:45 Uhr und 17:30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und erlangten Diebesgut.

Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter der Telefonnummer 04161/6470.

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