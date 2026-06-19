PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Beckdorf: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen in Goldbeck

Stade (ots)

In der Straße In den Wiesen in Beckdorf-Goldbeck wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die Unbekannten drangen zwischen 14:45 Uhr und 17:30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und erlangten Diebesgut.

Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter der Telefonnummer 04161/6470.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren