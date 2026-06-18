Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verdacht des Einbruchs - Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Stade (ots)

Im Gertrudenweg in Stade klingelte am Mittwoch gegen 19:15 Uhr ein junger Mann an der Haustür einer älteren Dame. Als die Frau ihm öffnete, tischte der Unbekannte ihr die fadenscheinige Geschichte auf, dass er zur Abholung eines Hundes zu ihrer Anschrift geschickt worden sei. Die Staderin erklärte dem Unbekannten, dass er sich irren müsse, und verabschiedete ihn. Kurz darauf verließ die Frau mit dem Auto ihr Grundstück. Dabei bemerkte sie den unbekannten Hundeabholer zusammen mit einigen weiteren jungen Männern.

Als die Frau gegen 19:40 Uhr zu ihrem Haus zurückkehrte, stellte sie fest, dass eingebrochen worden war. Die Wohnräume waren durchsucht und Schmuck entwendet worden. Die Geschädigte konnte der Polizei Personenbeschreibungen der verdächtigen Männer geben. Im Bereich des Bahnhofs entdeckte eine Funkstreife kurz darauf zwei hinlänglich amtsbekannte Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, auf die die Beschreibungen passten.

Der 15-Jährige rannte sofort los, als die Beamten ihn ansprachen. Die anschließende Verfolgung des Verdächtigen spielte sich rund um den Bahnhof, das dortige Parkhaus und schließlich den Skatepark ab. Im Skatepark befanden sich einige Personen, die durch die Polizei lautstark aufgefordert wurden, den Flüchtigen festzuhalten. Eine Frau und ein Mann aus Stade reagierten sofort und hielten den Jugendlichen fest. Während der 15-Jährige von den Beamten festgenommen wurde, trat er nach der 42-jährigen Helferin und traf diese am Bein. Die Frau erstattete entsprechend Strafanzeige.

Beide Jugendlichen stritten den Einbruch ab. Der 15-Jährige gab an, lediglich vor der Polizei weggelaufen zu sein, weil er Lachgas bei sich geführt habe. Das Lachgas konnte von den Beamten im Bereich des Parkhauses aufgefunden und sichergestellt werden. Auch die Handys der beiden Jugendlichen wurden sichergestellt.

Für den Abend wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls, wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz sowie wegen Körperverletzung zum Nachteil der 42-jährigen Passantin eingeleitet. Zudem wurden die Jugendlichen erkennungsdienstlich behandelt.

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