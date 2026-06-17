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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wischhafen: Einbrecher flüchtet nach Begegnung mit Hausbewohner - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Dienstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:54 Uhr brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Moorchaussee ein. Der Täter durchwühlte ein Zimmer und entwendete Bargeld. Anschließend verließ er das Wohnhaus wieder, wobei er dem Hausbewohner begegnete, der gerade bemerkt hatte, dass eine Tür zu seinem Gebäude beschädigt worden war. Der Täter konnte unerkannt, wahrscheinlich auf einem Fahrrad und in Richtung Birkenstraße, flüchten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Der flüchtige Einbrecher wird vom Opfer wie unten aufgeführt beschrieben:

   - Männlich
   - ca. 25 Jahre alt
   - 185 bis 190 cm groß
   - Kein Bart
   - Bekleidet mit einem hellgrauen Pullover und einer langen Hose

Wer Hinweise zu der Tat oder der beschriebenen Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Freiburg unter der Telefonnummer 04779/926920.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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