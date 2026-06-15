Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: 46-Jährige bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt - Autofahrer entdeckt verunglückte Frau

Stade (ots)

Am Sonntag gegen 18:50 Uhr befuhr ein 70-jähriger Stader mit seinem Pkw den Stadtweg in südliche Richtung. Kurz vor Stade-Hagen bemerkte der Mann einen umgefallenen E-Scooter und sah einen Arm aus einem Gebüsch schauen. Er stoppte sofort seine Fahrt, fand eine schwer verletzte Frau und alarmierte den Rettungsdienst. Es kamen zwei weitere Passantinnen hinzu, die drei leisteten gemeinsam Erste Hilfe und betreuten die Verletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Verletzte, eine 46-jährige Staderin, konnte aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen vor Ort nicht von der Polizei befragt werden. Sie hatte jedoch zuvor einer Ersthelferin gegenüber geäußert, alleinbeteiligt gestürzt zu sein. Die 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Stader Elbe Klinikum gebracht und ihr E-Scooter wurde von einem Angehörigen abgeholt.

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