Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Deinste: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall im Rüstjer Forst

Stade (ots)

Am Samstag gegen 21:10 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die K44 zwischen Deinste und Horneburg alarmiert. Auf der Straße durch den Rüstjer Forst war eine Mercedes E-Klasse alleinbeteiligt ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Der Mercedes war von Helmste in Richtung Horneburg unterwegs gewesen und ausgangs einer Rechtskurve verunfallt.

Den Pkw gesteuert hatte ein 19-jähriger Harsefelder, während auf dem Beifahrersitz eine 16-jährige Deinsterin saß. Beide Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in das Stader Elbe Klinikum gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

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