Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Polizei weckt berauschten Mann im Bahnhof und findet Diebesgut

Stade (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde die Polizei in die Straße Am Burggraben gerufen, da dort ein am Fahrbahnrand geparkter Nissan Qashqai aufgebrochen worden war. Die Scheibe der Beifahrerseite war zerstört und die Beamten konnten zudem Hebelmarken am Fahrzeug ausmachen. Der Innenraum des Wagens war durchwühlt und es wurden einige Gegenstände gestohlen.

Gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei dann zum Stader Bahnhof gerufen, weil in der Bahnhofshalle eine Person neben einer Bank lag und nicht mehr auf Ansprache reagierte. Die Beamten weckten den Mann, der offenbar erheblich unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand und keine Angaben zu seinen Personalien machen konnte. Auf der Suche nach einem Ausweispapier entdeckten die Beamten bei ihm ein Lederetui mit einem Namen, welcher zu dem zuvor aufgebrochenen Nissan vom Burggraben gehörte.

Zwecks Identitätsfeststellung und für eine Befragung wurde der Mann mit zur Polizeiwache genommen. Es handelt sich um einen 29-jährigen Stader. Er räumte Drogen- und Alkoholkonsum ein. Bei der Durchsuchung wurden zudem zwei Messer aufgefunden, die gegen das Mitführverbot gemäß der niedersächsischen Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln und Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs verstoßen.

Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Ob der Beschuldigte auch für die Fahrzeugaufbrüche der vergangenen Tage im Stadtgebiet verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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