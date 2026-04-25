Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung in Ludwigshafen Süd

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 03:50 Uhr, wurden im Bereich der Max-Bill-Straße zwei Heranwachsende durch drei unbekannte Täter angegriffen. Nachdem es zunächst zu Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppen gekommen war, traten und schlugen die drei Unbekannten auf die beiden Geschädigten ein. Die Täter sollen zwischen 17 und 19 Jahren alt sein. Ein Täter soll kräftig und mit einem schwarzen Hoodie bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter habe ein Basecap getragen. Der dritte Täter habe ein weißes T-Shirt getragen. Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24153 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell