PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung in Ludwigshafen Süd

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 03:50 Uhr, wurden im Bereich der Max-Bill-Straße zwei Heranwachsende durch drei unbekannte Täter angegriffen. Nachdem es zunächst zu Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppen gekommen war, traten und schlugen die drei Unbekannten auf die beiden Geschädigten ein. Die Täter sollen zwischen 17 und 19 Jahren alt sein. Ein Täter soll kräftig und mit einem schwarzen Hoodie bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter habe ein Basecap getragen. Der dritte Täter habe ein weißes T-Shirt getragen. Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24153 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 15:18

    POL-PDLU: Einbruch in Geschäft

    Mutterstadt (ots) - Am heutigen frühen Morgen gegen 03 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Blockfeldstraße eingebrochen. Die Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört, sodass nichts entwendet wurde. Als Fluchtfahrzeug wurde ein silberner Kleinwagen (Cabriolet mit Hardtop). Wer in der Nacht im Bereich der Blockfeldstraße verdächtige Personen oder das beschrieben Fahrzeug wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 15:17

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

    Rödersheim-Gronau (ots) - Am Donnerstagabend, des 23.04.2026, kam es in der Assenheimer Straße zu einem Alleinunfall eines Motorradgespannes. Die 58-jährige Fahrerin fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem 67-jährigen Begleiter, welcher im Beiwagen saß, die Assenheimer Straße entlang. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 10:55

    POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am gestrigen Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, wurde durch die Verkehrsüberwachung der Stadt Ludwigshafen ein PKW in der Bremserstraße festgestellt, in welchem sich zwei augenscheinlich betrunkene Personen befanden. Der PKW konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 dort parkend vorgefunden und die beiden Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Auf dem Beifahrersitz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren