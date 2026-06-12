Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Mehrparteienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar - 350.000 Euro geschätzter Schaden

Buxtehude (ots)

Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Brand eines Mehrparteienhauses in der Straße Inne Beek in Buxtehude-Immenbeck alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte zeigte sich eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich. Feuerwehrleute aus Immenbeck, Ovelgönne, Neu Wulmstorf und beide Löschzüge der Feuerwehr Buxtehude bekämpften das Feuer. Alle Bewohner waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung entweder nicht zu Hause oder hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen, weshalb glücklicherweise keine Personen verletzt wurden.

Für die Löscharbeiten mussten rund um den Brandort mehrere Straßen temporär gesperrt werden. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Stade übernahm die erste Spurensicherung am Einsatzort. Nach ersten und vorläufigen Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer Terrasse aus, wobei die genaue Brandursache noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Das Mehrparteienhaus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar, weshalb sich die Hansestadt Buxtehude um die anderweitige Unterbringung der betroffenen Menschen kümmerte.

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