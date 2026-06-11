Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Versuchtes Tötungsdelikt - Mordkommission erweitert Zeugensuche nach Gewalttat

Stade (ots)

Am Montag, den 01.06.2026, wurden der Polizei gegen 19:15 Uhr Schüsse in der Bahnhofstraße in Buxtehude gemeldet. Einsatzkräfte fanden einen 42-jährigen Hamburger mit schweren Schussverletzungen. Der Sachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt und ist bei Bedarf unter folgenden Links nachzulesen:

Pressemitteilungen zum Sachverhalt:

Die Beamtinnen und Beamten der in Stade eingerichteten Mordkommission erweitern nun ihre Suche nach Zeuginnen und Zeugen zu der Tat.

Die Ermittler bitten alle Personen, die sich am Montag, den 01.06.2026, ab 18:00 Uhr in der Bahnhofstraße sowie der unmittelbaren Umgebung aufgehalten haben oder dort unterwegs waren, sich zu melden. Jeder Hinweis zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen kann für die Aufklärung der Tat von Bedeutung sein.

Zudem sucht die Mordkommission gezielt nach Kundinnen und Kunden des Burgerladens "Smash Mood Buxtehude", die sich am Tattag (01.06.2026) ab 18:00 Uhr bis zum Ladenschluss in oder an dem Restaurant aufgehalten haben und auf die Tat aufmerksam geworden sind oder relevante Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei Stade unter 04141/1020 entgegen.

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