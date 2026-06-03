Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei schaltet Hinweisportal(mit QR-Code)

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Stade (ots)

Der Grundsachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt und ist bei Bedarf unter folgenden Links nachzulesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/6287047 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/6287853

Wie bereits berichtet, sind bereits zahlreiche Zeugenhinweise sowie Bild- und Videodateien bei der zuständigen Mordkommission in Stade eingegangen.

Die Ermittler haben für das Verfahren jetzt ein digitales Hinweisportal geschaltet. Dort können relevante Dateien direkt hochgeladen sowie Personalien und ergänzende Hinweise übermittelt werden.

Link zum Hinweisportal: https://nds.hinweisportal.de/20260601_schiesserei_buxtehude/de/upload

Bitte beachten Sie zudem den beigefügten QR-Code.

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