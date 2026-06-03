Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork: Zu schnell auf dem E-Scooter - Polizei stoppt Fahrer ohne Versicherung und Führerschein

Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 00:45 Uhr befuhr eine Funkstreife der Polizei Buxtehude die K39 in Richtung Hamburg. Auf dem Radweg kam den Beamten ein E-Scooter mit auffallend hoher Geschwindigkeit entgegen. Die Beamten wendeten und schlossen zu dem E-Scooter auf, der sich bereits deutlich entfernt hatte. Auf Höhe der JVA Hahnöfersand wurde der Fahrer schließlich gestoppt und kontrolliert.

Im Verlauf der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass an dem E-Scooter das Versicherungskennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht war. Damit standen der Verdacht einer Urkundenfälschung sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Raum. Der Fahrer, ein 36-jähriger Mann aus Emden, räumte die Tat noch vor Ort ein. Er erklärte den Beamten, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen sei, bis er erwischt werde.

Bei dem Gefährt handelte es sich um ein Modell, welches vom Hersteller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h beworben wird. Da der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, erwartet ihn nun ein weiteres Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem darf der benutzte E-Scooter in Deutschland mangels einer allgemeinen Betriebserlaubnis überhaupt nicht im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden. Hierzu wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Beamten stellten das Elektrokleinstfahrzeug noch vor Ort sicher. Bemerkenswert war, dass sich der 36-jährige Rollerfahrer der immensen Gefahren durchaus bewusst zeigte. Er erklärte, dass er in der Vergangenheit bereits bei hoher Geschwindigkeit mit einem E-Scooter gestürzt sei und sich dabei einen Knochenbruch zugezogen habe.

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