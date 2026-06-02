Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erreichbarkeit der Pressestelle der Polizeiinspektion Stade am 02.06.2026

Stade (ots)

Aufgrund eines lang andauernden Polizeieinsatzes in Buxtehude ist die Pressestelle der Polizeiinspektion Stade am heutigen Dienstag, den 02.06.2026, in den Morgenstunden vorübergehend nicht besetzt.

Eine Erreichbarkeit für Medienanfragen wird ab 11 Uhr wieder gewährleistet.

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