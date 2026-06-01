Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kutenholz-Essel: Wohnmobil stoppt im Garten

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Stade (ots)

Am Montagvormittag war eine Frau aus Kutenholz mit ihrem Pkw in Richtung Bremervörde unterwegs, als ihr ein Wohnmobil entgegenkam, dessen Fahrweise und Fahrer ihr merkwürdig vorkamen. Was die Frau zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, war der Umstand, dass sie das Wohnmobil und den Fahrzeugführer alsbald in ihrem eigenen Garten wiedersehen würde.

Denn der 70-jährige Fredenbecker am Steuer seines Wohnmobils verlor auf der Dorfstraße in Kutenholz-Essel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er walzte mehrere Meter Holzzaun nieder, überfuhr einen Baum und stoppte schließlich in einem Gebüsch auf dem betroffenen Grundstück. Der 70-Jährige blieb unverletzt, sein Wohnmobil war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei konnte ermitteln, dass vermutlich gesundheitliche Probleme zu dem Unfall führten. Die aufnehmenden Beamten fertigten einen entsprechenden Bericht für die zuständige Führerscheinstelle.

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