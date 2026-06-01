Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Trunkenheitsfahrt mit Kind an Bord

Stade (ots)

Am Sonntag gegen 16:50 Uhr erhielt die Polizei Stade einen Hinweis auf einen Citroen C3, dessen Fahrerin durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Auf der B73 entdeckte eine Funkstreife das gesuchte Fahrzeug und gab der Fahrerin Haltesignale. Die Frau am Steuer reagierte unkoordiniert und verließ die Bundesstraße an der Ausfahrt zur Harsefelder Straße. In einer dortigen Bushaltestelle erfolgte schließlich die Kontrolle.

Die 34-jährige Autofahrerin pustete bei einem Atemalkoholtest fast 2 Promille. Ein Arzt entnahm der Deinsterin im EKS eine Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein, untersagten ihr die Weiterfahrt und stellten auch die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die 34-Jährige zeigte während der polizeilichen Maßnahmen keinerlei Einsicht. Sie erkannte insbesondere nicht, welchem hohen Risiko sie sich selbst, andere Verkehrsteilnehmer und das mitfahrende 13-jährige Kind ausgesetzt hatte. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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