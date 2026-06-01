Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Einbruch in Antiquitätengeschäft

Stade (ots)

In der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, wurde ein Antiquitätengeschäft in der Stader Innenstadt zum Ziel eines Einbruchs. Der Tatort befindet sich in der Kleinen Schmiedestraße. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Ladentür auf und durchsuchten den Verkaufsraum.

Dabei waren die Täter offenbar nicht an Antiquitäten, sondern lediglich an Bargeld interessiert. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter 04141/1020.

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