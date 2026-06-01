Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Nottensdorf: 25-Jähriger entzog sich Verkehrskontrolle

Stade (ots)

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt gab einer Funkstreife der Polizei Buxtehude am Sonntag gegen 14:55 Uhr am Kreisverkehr Schragenberg den Anlass, einen VW Golf für eine Verkehrskontrolle auszuwählen. Die Polizisten folgten dem Auto in Richtung Grundoldendorf. Der Pkw bog nach rechts in die Straße Schragenberg ab und versuchte, sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Kurz darauf bog der Wagen auf ein Grundstück ab, stoppte abrupt und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Flucht und fotografierte den Mann.

In dem zurückgelassenen Auto fanden die Beamten die Papiere eines 25-jährigen Fredenbeckers. In Verbindung mit dem Foto des Zeugen erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann.

Der Grund für die Flucht vor der Kontrolle war schnell ermittelt. Der 25-Jährige besitzt keinen Führerschein, an dem Golf waren fremde Kennzeichen mit gefälschten Siegeln angebracht und das Fahrzeug war überhaupt nicht zugelassen. Demnach mangelte es auch am vorgeschriebenen Versicherungsschutz. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Fredenbecker ein.

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