Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Maskierte Männer überfallen Kneipe in der Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Samstag gegen 04:47 Uhr wurde die Polizei zu einer Kneipe in die Salzstraße in Stade gerufen. Zwei maskierte und bewaffnete Männer hatten die Gaststätte betreten, dort anwesende Gäste sowie Mitarbeiter bedroht und schließlich Bargeld aus der Kasse entwendet.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

- männlich - auffällig dunkle Augen - komplett dunkel (schwarz oder dunkelblau) bekleidet - schwarze Maskierung

Zweite Person:

- männlich - trug eine schwarze Jacke - trug eine Kapuze beziehungsweise eine Basecap und eine weiße Maskierung - schwarze Hose

Nach der Tat flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Fischmarkt. Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein. Im Zuge dessen erhielten die Beamten unter anderem Hinweise auf eine verdächtige Person, die beim Erblicken eines Streifenwagens am Bahnhof die Flucht ergriff.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern am frühen Samstagmorgen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stade unter 04141/1020 zu melden.

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