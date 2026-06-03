Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork: Schwerer Verkehrsunfall auf der K39 - Fünf Verletzte nach Massenkollision

Stade (ots)

Auf der Kreisstraße 39 ereignete sich am Dienstag gegen 17:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Eine 65-jährige Frau aus Hollern-Twielenfleth befuhr mit ihrem BMW X3 die K39 in Richtung Hamburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und verursachte eine Kollision mit insgesamt vier beteiligten Autos. Alle Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und mussten später durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund der ersten Meldung über das Ausmaß des Unfalls eilten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Unfallstelle. Ein Hamburger Rettungshubschrauber brachte zudem einen weiteren Notarzt zum Einsatzort. Eine 54-jährige Harsefelderin, die mit ihrem Audi A3 in den Unfall verwickelt war, erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Die Insassen eines Volvo XC60, ein 43-jähriger Horneburger und ein 45-jähriger Agathenburger, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ebenso erging es einem 59-jährigen Buxtehuder, der mit seinem VW Golf an dem Unfall beteiligt war. Die fünfte verletzte Person verzichtete vor Ort auf eine Behandlung im Krankenhaus. Die 65-jährige Unfallverursacherin machte von ihrem Recht Gebrauch, vor der Polizei keine Angaben zur Sache zu machen. Entsprechend bleibt die genaue Unfallursache vorerst unklar.

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