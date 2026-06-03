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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Ermittlungen nach Schüssen auf Hochtouren - Festgenommener wieder auf freiem Fuß

Stade (ots)

Der Grundsachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt und ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/6287047 zu finden.

Im Nachgang des versuchten Tötungsdelikts in Buxtehude am Montagabend laufen die Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission auf Hochtouren. Die Beamtinnen und Beamten sowie die Staatsanwaltschaft Stade ermitteln wegen versuchten Mordes.

Der 42-jährige Mann, der am Montagabend in Neu Wulmstorf von der Polizei festgenommen worden war, wurde am Dienstag aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Da sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Tatverdacht nicht ausreichend erhärtet hat, verzichtete die Staatsanwaltschaft Stade auf die Beantragung eines Haftbefehls.

Zahlreiche Zeugenhinweise sowie gesicherte Bild- und Videodateien beschäftigen derzeit die Mordkommission. Die Ermittlerinnen und Ermittler stehen nun vor der umfangreichen Aufgabe, die Aussagen auszuwerten und das digitale Material detailliert zu sichten.

Polizei und Staatsanwaltschaft informieren die Öffentlichkeit weiter, sobald konkrete Ermittlungsergebnisse vorliegen.

Zeuginnen und Zeugen, die bislang nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich zu melden. Dies gilt insbesondere für Personen, die Bild- oder Videomaterial besitzen, das den oder die Täter auf dem Weg zum Tatort oder bei der Flucht zeigt. Hinweise nimmt die Polizei in Stade unter 04141/1020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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