Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Unbekannte werfen Schaufenster mit Gullydeckel ein und brechen Autos auf

Stade (ots)

Unbekannte warfen am Freitag zwischen 04 Uhr und 04:20 Uhr mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Friseursalons in der Kleinen Beguinenstraße ein. Der oder die Täter gelangten in den Salon und erbeuteten eine sehr geringe Summe Bargeld, wobei der entstandene Sachschaden den Wert der Beute um ein Vielfaches übersteigt.

In der Brinkstraße, unweit der Einmündung zur Hospitalstraße, wurde am Freitag zwischen Mitternacht und 08 Uhr ein VW Polo aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten eine Tasche samt Inhalt von der Rückbank sowie eine Sonnenbrille aus dem Handschuhfach.

Zudem wurde auf einem Parkplatz am Kreisverkehr Am Bahnhof / Salztorscontrescarpe ein VW Multivan aufgebrochen. Diese Tat ereignete sich mutmaßlich am Freitag zwischen 05 Uhr und 08:50 Uhr. Der oder die Täter drangen in das Fahrzeug ein und durchwühlten es, ob hierbei jedoch Diebesgut erlangt wurde, ist zurzeit noch unklar.

Das Vorgehen bei den beiden Kfz-Aufbrüchen lässt einen Zusammenhang vermuten. Ob ebenfalls eine Verbindung zu der Tat beim Friseursalon besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zu allen drei Taten sucht die Polizei Stade Zeugen. Wer Hinweise zu mindestens einer der Taten geben kann, wird gebeten, sich auf der Wache in Stade unter der Telefonnummer 04141/1020 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell