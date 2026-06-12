Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Burweg: Akku löste Brand in Wohnhaus aus - 73-jährige Bewohnerin schwer verletzt

Stade (ots)

Am Freitag um 00:34 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Gebäudebrand in die Blaue Straße nach Burweg alarmiert. Im Obergeschoss hatte es in einer Wohnung begonnen zu brennen. Die 73-jährige Bewohnerin und Brandentdeckerin unternahm selbstständige Löschversuche und trug Brandgut ins Freie. Dabei zog sie sich durch Hitze und Rauch schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Ortsfeuerwehren löschten den Brand, wobei es durch das Löschwasser auch im Erdgeschoss zu leichten Beeinträchtigungen kam. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Stade übernahm die Spurensuche sowie die Spurensicherung und der Brandort wurde von den Beamten beschlagnahmt.

Am Morgen konnte die Verletzte im Krankenhaus von der Polizei zum Vorfall befragt werden. Demnach habe sie zunächst Knallgeräusche wahrgenommen und dann bemerkt, dass sich ein älterer Fahrradakku entzündet hatte, der jedoch seit Wochen nicht mehr aufgeladen worden sein soll. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro. Die weiteren Brandermittlungen werden bei der Polizei in Stade geführt.

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