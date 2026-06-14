Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Hammah: Ohne Führerschein, ohne Versicherung und alkoholisiert am Steuer

Stade (ots)

Am Sonntag gegen 00:40 Uhr kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße einen Kia ProCeed. Am Steuer des Pkw saß ein 37-jähriger Stader. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat, es dem Kia an der notwendigen Pflichtversicherung fehlt und der 37-Jährige zudem unter Alkoholeinfluss stand. Die Alkoholisierung befand sich noch im Bereich einer Verkehrsordnungwidrigkeit, eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung wurde auf einer Polizeidienststelle vorgenommen. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

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