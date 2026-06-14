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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Hammah: Ohne Führerschein, ohne Versicherung und alkoholisiert am Steuer

Stade (ots)

Am Sonntag gegen 00:40 Uhr kontrollierte die Polizei in der Bahnhofstraße einen Kia ProCeed. Am Steuer des Pkw saß ein 37-jähriger Stader. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein hat, es dem Kia an der notwendigen Pflichtversicherung fehlt und der 37-Jährige zudem unter Alkoholeinfluss stand. Die Alkoholisierung befand sich noch im Bereich einer Verkehrsordnungwidrigkeit, eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung wurde auf einer Polizeidienststelle vorgenommen. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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