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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Seniorin auf Parkbank beraubt - Polizei sucht auffälligen Täter mit schwarzem Hut

Stade (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026, wurde eine 78-jährige Frau im Bereich Bullenberg in Buxtehude von einem unbekannten Mann beraubt. Der Täter entwendete der Seniorin ein goldenes Armband.

Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr war die Frau mit ihrem Rollator vom Spechtweg aus auf einem Spaziergang im Bereich Bullenberg unterwegs. Die 78-Jährige saß gerade auf einer Parkbank, als ein unbekannter Mann zu ihr kam. Der Mann wollte der Seniorin eine Rose schenken, was diese jedoch ablehnte. Daraufhin tastete der Unbekannte die Seniorin unmittelbar nach Wertgegenständen ab. Er entdeckte ein Armband aus Gold, öffnete dieses und nahm es an sich. Der Täter verhinderte mit einem Arm die Gegenwehr des Opfers und drohte ihr weitere Gewalt an, ehe er sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte. Das Opfer blieb körperlich unversehrt, leidet jedoch weiterhin unter dem Geschehenen.

Der gesuchte Mann wird vom Opfer wie unten aufgeführt beschrieben:

   - Männlich
   - 50 bis 60 Jahre alt
   - Ca. 170 cm groß
   - Dunkler Hauttyp
   - Sprach stark gebrochenes Deutsch
   - Glatt rasiert / kein Bart
   - Ungepflegte Erscheinung mit u. a. dreckigen Händen

Zur Bekleidung liegen folgende Angaben vor:

   - Eleganter, schwarzer Hut mit großer Krempe
   - Kleinkartiertes, grünes Langarmhemd
   - Anthrazit-schwarze Stoffhose
   - Der Mann trug keine Jacke

Auffällig war zudem, dass der Mann Sand an der Kleidung hatte, welcher von einer vorausgegangenen Auseinandersetzung oder einem Sturz stammen könnte.

Da der Polizei der Sachverhalt erst verspätet angezeigt wurde, erfolgt erst jetzt ein entsprechender Zeugenaufruf. Wer Hinweise zu der beschriebenen, auffälligen Person oder sogar der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter der Telefonnummer 04161/6470.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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