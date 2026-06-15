Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Fahrt endet im Garten - Zeugen nach Unfall im Bereich Salztorscontrescarpe gesucht

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Stade (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizei gegen 20:37 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein Mercedes CLK 320 war von der Straße Salztorscontrescarpe abgekommen und in einen Privatgarten gefahren. Beim Eintreffen der Polizei standen mehrere Personen um das Unfallfahrzeug herum.

Eine 54-jährige Staderin erklärte, am Steuer des Wagens gesessen zu haben. Die Frau gab an, dass sie in Richtung Bahnhof gefahren sei, als sie bei Regennässe nach links von der Fahrbahn abkam und die Fahrt in der dortigen Böschung stoppte.

Kurz vor dem Unfall soll der Mercedes jedoch durch eine unangemessene Fahrweise mit zum Teil überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen sein.

Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder der Fahrweise des Wagens im Vorfeld geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Stade unter der Telefonnummer 04141/1020 in Verbindung zu setzen.

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