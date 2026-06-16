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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Radfahrer nach Bremsmanöver schwer verletzt

POL-STD: Buxtehude: Radfahrer nach Bremsmanöver schwer verletzt
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Buxtehude (ots)

Am Dienstag gegen 07:05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Buxtehuder mit seinem Fahrrad die Philipp-Reis-Straße in Richtung Felix-Wankel-Straße. Als er die dortige Einmündung erreichte, bemerkte er einen von links kommenden, in Richtung Alter Postweg fahrenden und bevorrechtigten Transporter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 56-Jährige eine Vollbremsung ein und stürzte infolgedessen auf die Fahrbahn. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu, der Rettungsdienst brachte ihn ins Buxtehuder Elbe Klinikum.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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