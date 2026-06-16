POL-STD: Buxtehude: Radfahrer nach Bremsmanöver schwer verletzt
Buxtehude (ots)
Am Dienstag gegen 07:05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Buxtehuder mit seinem Fahrrad die Philipp-Reis-Straße in Richtung Felix-Wankel-Straße. Als er die dortige Einmündung erreichte, bemerkte er einen von links kommenden, in Richtung Alter Postweg fahrenden und bevorrechtigten Transporter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 56-Jährige eine Vollbremsung ein und stürzte infolgedessen auf die Fahrbahn. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu, der Rettungsdienst brachte ihn ins Buxtehuder Elbe Klinikum.
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