Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Radfahrer nach Bremsmanöver schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Buxtehude (ots)

Am Dienstag gegen 07:05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Buxtehuder mit seinem Fahrrad die Philipp-Reis-Straße in Richtung Felix-Wankel-Straße. Als er die dortige Einmündung erreichte, bemerkte er einen von links kommenden, in Richtung Alter Postweg fahrenden und bevorrechtigten Transporter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 56-Jährige eine Vollbremsung ein und stürzte infolgedessen auf die Fahrbahn. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu, der Rettungsdienst brachte ihn ins Buxtehuder Elbe Klinikum.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell