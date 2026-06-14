Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Herrenberg: Verkehrsunfall fordert vier verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 13.06.2026, kam es gegen 17:30 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Singen auf Höhe der Anschlussstelle Herrenberg zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 58-jähriger Lenker eines Pkw Toyota befuhr zunächst die rechte der beiden Fahrspuren und befand sich hinter einem 56-jährigen Lenker eines Lkw Mercedes-Benz. Der Lenker des Toyota wollte den vor ihm fahrenden Lkw überholen und scherte hierzu auf die linke Fahrspur aus ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei konnte der auf der linken Spur, von hinten ankommende, 58-jährige Lenker eines Pkw Audi nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zur Kollision zwischen dem Toyota und dem Audi kam. Durch den Aufprall wurde der Audi nach rechts abgelenkt, touchierte den Mercedes-Benz und im weiteren Verlauf die Schutzplanke bevor er entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Pkw Toyota kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der 58-jährige Fahrer des Toyota sowie dessen beiden Mitfahrerinnen im Alter von 60 und 40 Jahren leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 58-jährige Fahrer des Audi wurde ebenfalls leicht verletzt musste aber nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 56-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 70.000 EUR, am Toyota von ca. 7.000 sowie am Lkw Mercedes-Benz in Höhe von ca. 5.000 EUR. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Singen war diese für ca. 3 Stunden vollgesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Herrenberg abgeleitet. Hierfür war neben der Polizei die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell