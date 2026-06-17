Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Himmelpforten: Irrfahrt auf Parkplatz endet im Schaufenster

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Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr beabsichtigte ein 83-jähriger Himmelpfortener mit seinem Opel Mokka einen Parkplatz an der Bahnhofstraße zu verlassen. Er fuhr zunächst vorwärts durch ein Beet auf ein angrenzendes Grundstück und prallte dort gegen einen Fahrradständer. Anschließend setzte er im Rückwärtsgang mit Schwung erneut über den Parkplatz sowie durch ein weiteres Beet zurück, wobei die Fahrt erst im Schaufenster eines Modegeschäfts endete.

Der Unfallfahrer und seine Ehefrau blieben bei der Irrfahrt unverletzt, auch Außenstehende wurden glücklicherweise nicht von dem Pkw erfasst. Der verunfallte Opel mit Automatikgetriebe war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher konnte sich selbst nicht erklären, wie es zu dem Unfall gekommen war, vermutlich verwechselte er Gas und Bremse. Die Polizei fertigt nun einen entsprechenden Bericht an die zuständige Führerscheinstelle.

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