Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburg: Bekannter Drogerie-Dieb nach Flucht festgenommen - Polizei vollstreckt Haftbefehl und stellt Beute im Wert von 1000 Euro sicher

Stade (ots)

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr teilten Mitarbeiter der Rossmann-Filiale in Horneburg der örtlichen Polizeistation mit, dass eine männliche Person nach einem versuchten Ladendiebstahl zu Fuß flüchtig sei. Der Mann war sowohl dem Personal als auch den Beamten der Polizeistation bereits von gleichgelagerten Taten bekannt. Der Mann hatte in der Vergangenheit mehrfach Säuglingsnahrung in Form von Milchpulver und andere Drogerieartikel im Wert von mehreren Hundert Euro aus der Drogerie entwendet, wozu auch entsprechende Videoaufzeichnungen vorlagen.

Der flüchtende Täter konnte durch die Horneburger Polizisten im Nahbereich festgenommen und in das Polizeigewahrsam nach Buxtehude gebracht werden. Ebenso erging es der 37-jährigen Freundin des Mannes, die mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz beim gegenüberliegenden Supermarkt gewartet hatte. Im Fahrzeug wurde mutmaßliches Stehlgut aus anderen Diebstählen im Wert von etwa 1000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Der 42-jährige Georgier wurde bereits mit einem Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht und folglich direkt einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die 37-Jährige wurde am Freitag nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zu denen unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung gehörte, wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizei in Horneburg sowie dem Kriminalermittlungsdienst der Polizei Buxtehude geführt. Erst in der vergangenen Woche nahm die Polizei Horneburg einen 35-jährigen Ladendieb bei Rossmann fest, der mit zwei Rucksäcken voll Parfümerieartikeln geflüchtet war. Der 35-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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