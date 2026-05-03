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API-TH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, Fahrzeug im Graben

API-TH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, Fahrzeug im Graben
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Dittersdorf (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung München zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen.

Der 66-jährige ukrainische Fahrzeugführer kam zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf mit seinem Pkw Citroen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Betongleitwand. In der Folge wurde das Fahrzeug nach rechts in den angrenzen Graben geschleudert und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 46-jährige ukrainische Beifahrer schwer. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu einer kurzfristigen Vollsperrung der Richtugnsfahrbahn München. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000, -EUR.

Warum das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
MG
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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