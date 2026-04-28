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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung: Lkw umgekippt - Vollsperrung der 73

A73 Höhe Schleusingen (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (28.04.26; 13:23 Uhr)

Der Sattelzug war mit ca. 20 Tonnen Fahrzeugteilen beladen.

Durch den Unfall wurde der Kraftstofftank der Zugmaschine beschädigt. Eine große Menge Diesel lief auf die Fahrbahn und in ein Regenrückhaltebecken. Welche weiteren Maßnahmen zur Reinigung getroffen werden müssen, wird gegenwärtig geprüft.

Der entstandene Sachschaden wird nach aktuellen Erkenntnissen auf 300.000 Euro geschätzt.

Der angestaute Verkehr hinter dem Unfall bis zur Anschlussstelle Schleusingen wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Vollsperrung sowie die Ableitung an der Anschlussstelle Schleusingen bleiben vorerst bestehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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