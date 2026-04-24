Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw fährt auf Schilderwagen auf - 1. Ergänzungsmeldung

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (23.04.26; 12:37 Uhr)

Der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr fast ungebremst auf einen Schilderwagen auf. Dieser stand aufgrund einer temporären Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen.

Zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn Berlin kurzzeitig voll gesperrt werden. Unter anderem wurde ein Kran benötigt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 20:50 Uhr konnte der Streckenabschnitt wieder störungsfrei befahren werden.

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