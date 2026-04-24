PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw fährt auf Schilderwagen auf - 1. Ergänzungsmeldung

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (23.04.26; 12:37 Uhr)

Der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr fast ungebremst auf einen Schilderwagen auf. Dieser stand aufgrund einer temporären Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen.

Zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn Berlin kurzzeitig voll gesperrt werden. Unter anderem wurde ein Kran benötigt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 20:50 Uhr konnte der Streckenabschnitt wieder störungsfrei befahren werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 11:14

    API-TH: Sattelzug umgekippt - 1. Ergänzungsmeldung

    A9 Höhe Triptis (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (23.04.2026; 12:29 Uhr) Die Vollsperrung blieb bis ca. 22:30 Uhr aufrechterhalten. Grund hierfür waren die komplexen Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Eine Kehrmaschine wurde benötigt. Aufgrund der mit dem Unfall einhergehenden Beschädigungen an den Verkehrsleiteinrichtungen wurde die Geschwindigkeit im Bereich der Unfallstelle ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 12:37

    API-TH: Lkw fährt auf Schilderwagen auf

    A9 Höhe Dittersdorf (ots) - Ebenfalls auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin sind der rechte und mittlere Fahrstreifen auf dem Abschnitt Schleiz - Dittersdorf nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Gegen 12:00 Uhr fuhr ein Lkw auf einen Schilderwagen auf. Nach aktuellem Erkenntnisstand ist niemand verletzt. Weitere Details liegen noch nicht vor. Auch hier kommt es zu Stauerscheinungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 12:29

    API-TH: Sattelzug umgekippt - Vollsperrung der A9

    A9 Höhe Triptis (ots) - Aktuell ist die A9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Triptis und Lederhose voll gesperrt. Kurz nach 10 Uhr ereignete sich hier ein Lkw-Unfall. Als der linke Vorderreifen des Sattelzuges platzte, verlor der 45-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Gespann. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren