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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw umgekippt - Vollsperrung der 73

A73 Höhe Schleusingen (ots)

Aktuell ist die A73 in Fahrtrichtung Coburg nach einem Lkw-Unfall zwischen den Anschlussstellen Schleusingen und Eisfeld-Nord voll gesperrt.

Der 54-jährige Fahrer kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den angrenzenden Grünstreifen. Der Fahrer lenkte gegen und geriet ins Schleudern. Das Gespann kippte folglich auf die linke Fahrzeugseite und rutschte noch ca. 35 m über die Fahrbahn. Mit dem Führerhaus zur Mittelleitplanke gerichtet kam die Fahrzeugkombination quer über alle Fahrstreifen zum Liegen.

Der Fahrzeugführer war zunächst in seinem Lkw eingeschlossen, konnte aber durch Rettungskräfte befreit werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Bergung des Gespanns wird ein Kran benötigt. Zudem muss die Fahrbahn gereinigt werden. Die aktuelle Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schleusingen ab- und umgeleitet. Mit Stauerscheinungen auf der Autobahn und allen Umleitungsstrecken muss gerechnet werden. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis zum späten Nachmittag andauern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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