Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1 Auto - 5 Personen - 5 Anzeigen

A4 Höhe Erfurt-Ost (ots)

Gestern Abend wurde ein Opel auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich 5 Personen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Opel zur Fahndung nach einer Unterschlagung ausgeschrieben ist.

Der 39-jährige Fahrer besaß keinen Führerschein und machte sich neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch des Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafbar.

Zusätzlich handelte es sich bei dem Mann um den in der Ausschreibung aufgeführten Beschuldigten.

Zwei seiner 4 Mitfahrer besaßen zudem keine gültige Aufenthaltserlaubnis. Gegen sie wurde ein Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Das Fahrzeug wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

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