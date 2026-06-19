Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kutenholz-Mulsum: Einbruch in Vereinsheim

Stade (ots)

Das Vereinsheim am Sportplatz in Mulsum wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Ziel von Einbrechern. Mutmaßlich drei männliche Täter verschafften sich mit roher Gewalt Zutritt über das Verkaufsfenster des Kiosks und entwendeten daraus diverse Waren. Auch die anderen Räumlichkeiten des Vereinsheims wurden von den Tätern vermutlich betreten und durchsucht. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Es besteht zudem der Verdacht, dass das Diebesgut aus dem Kiosk in einer Mülltonne abtransportiert worden sein könnte. Auch ein Pkw könnte eine Rolle gespielt haben.

Einem Zeugen waren vor der Tat drei dunkel gekleidete Personen aufgefallen, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Die Tatortgruppe aus Stade übernahm die Spurensicherung vor Ort, wobei an mehreren Gegenständen mutmaßliches DNA-Material gesichert werden konnte.

Wer Hinweise zu der Tat oder den drei verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stade unter der Telefonnummer 04141/1020 zu melden.

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