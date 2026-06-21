Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Diebstahl eines Toyota Land Cruiser - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Samstag zwischen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr wurde im Bereich Haferkamp und Am Rübenacker ein Toyota Land Cruiser von Unbekannten entwendet. Das Fahrzeug hat eine auffällige sandfarben-gelbe Lackierung und ein Kennzeichen aus dem Landkreis Stade (STD). Die Erstzulassung erfolgte 2025.

Wem der Pkw in der genannten Zeit aufgefallen ist oder wer zur Tatzeit in Harsefeld verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen machen konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buxtehude unter der Telefonnummer 04161/6470 zu melden.

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