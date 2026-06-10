Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Jugendfeuerwehr trotzt Regen beim Kreiszeltlager

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Ratingen (ots)

Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter der Jugendfeuerwehr Ratingen. Vom 4. bis 7. Juni hieß es wieder "Zelte aufschlagen" beim Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann. Wie schon vor zwei Jahren fand das Zeltlager auf dem idyllisch gelegenen Campingplatz im Wiedtal in Roßbach (Neuwied) statt. Das Wetter zeigte sich von seiner launischen Seite denn Regen und jede Menge Schlamm gehörten diesmal einfach dazu. Doch davon ließen sich die Jugendlichen und ihre Betreuer die gute Stimmung nicht nehmen. Vier Tage lang standen Spiel, Spaß und vor allem Teamgeist im Mittelpunkt. Besonders der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe kam nicht zu kurz, was sich auch bei den traditionellen Wettbewerben zeigte. Beim Wikingerschach-Turnier schaffte es das Team aus Ratingen bis ins Finale und belegte am Ende einen hervorragenden zweiten Platz. Noch besser lief es beim Lagerquiz, dem größten Wettbewerb des Zeltlagers. Mit ihrem Wissen rund um Allgemeinbildung und Feuerwehrthemen sicherte sich die Gruppe den ersten Platz und holte den begehrten Wanderpokal nach Ratingen. Ein weiteres Highlight war der Ausflug in den Kletterwald Sayn am Samstag. Hoch oben zwischen den Bäumen bewiesen die Jugendlichen Mut, Geschick und jede Menge Balance. Ein herzlicher Dank geht an das Organisationsteam des Kreises, die engagierten Betreuerinnen und Betreuer sowie natürlich an die Jugendlichen selbst, die Ratingen bestens vertreten haben und mit ihrem Einsatz den Zusammenhalt der Jugendfeuerwehren im Kreis Mettmann weiter gestärkt haben. Besonderer Dank gilt auch den Stadtwerken Ratingen, die durch ihre Unterstützung über den Förderverein die Teilnahme am Zeltlager ermöglicht haben.

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