Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brennender Pkw auf der BAB 52

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Ratingen (ots)

Am gestrigen Morgen des 30.05.2026 wurde die Feuerwehr Ratingen um 10:03 Uhr zu einem brennenden Pkw auf der Bundesautobahn 52 alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung wurde ein Löschrohr unter Einsatz von Schaummittel vorgenommen. Parallel dazu kam ein weiteres Löschrohr zum Schutz der angrenzenden Vegetation zum Einsatz, um eine Ausbreitung des Feuers auf die Böschung zu verhindern. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig gelöscht werden. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe wurde die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Diese stimmte gemeinsam mit dem Straßenbaulastträger das weitere Vorgehen hinsichtlich des Umweltschutzes sowie der erforderlichen Maßnahmen ab.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen, die Freiwillige Feuerwehr Lintorf sowie die Autobahnpolizei.

Angaben zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können seitens der Feuerwehr derzeit nicht gemacht werden.

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