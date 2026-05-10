Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Mülltonnen gehen in Flammen auf

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Ratingen (ots)

Am 10. Mai 2026 um 12:09 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brandeinsatz im Steingensweg in Lintorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war dunkler Rauch im rückwärtigen Bereich des Hauses sichtbar. Ein Mitglied des Löschzugs 4, das in der Nachbarschaft wohnt, bemerkte den Rauch bereits bei der Alarmierung und begann mit einem Gartenschlauch erste Löschmaßnahmen an zwei brennenden Mülltonnen, die aus bislang ungeklärter Ursache an der Hauswand in Brand geraten waren. Die Feuerwehr übernahm die Einsatzstelle und löschte den Brand unter Atemschutz. Um sicherzugehen, dass sich keine Glutnester unter der Bedachung von Haus und Garage befanden, wurden Dachziegel entfernt und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Es konnten keine weiteren Brandherde festgestellt werden. Ein Feuerwehrmann, der bei den ersten Maßnahmen Brandrauch eingeatmet hatte, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus behandelt, konnte aber nach kurzer Versorgung an der Einsatzstelle verbleiben. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben, die die Brandursachenermittlung aufnahm. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr von beiden Standorten, der Einsatzführungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Lintorf, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

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