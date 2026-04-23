Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Girls´Day bei der Feuerwehr

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Ratingen (ots)

Der Girls´Day bei der Feuerwehr Ratingen bot auch in diesem Jahr wieder einen spannenden und praxisnahen Einblick in die Berufswelten von Feuerwehr und Rettungsdienst. Pünktlich um 8:00 Uhr startete das sorgfältig vorbereitete Programm, das die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit großer Neugier empfing. Zu Beginn erhielten die Jugendlichen einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Einsatzbereiche der Feuerwehr. Daraufhin folgte eine anschauliche Einführung in die Brand- und Löschlehre: Experten des vorbeugenden Brandschutzes erklärten anschaulich, wie Brände entstehen und welche Löschmethoden tatsächlich effektiv sind. Das frisch gewonnene Wissen konnten die Teilnehmenden direkt bei einer praktischen Übung mit Feuerlöschern unter Beweis stellen - hier war Mut definitiv gefragt! Im Bereich Rettungsdienst stand ein Rettungswagen im Mittelpunkt. Die Jugendlichen hatten die Gelegenheit, das Fahrzeug genau zu erkunden und selbst auszuprobieren, wie man eine Trage korrekt handhabt. Auszubildende zum Notfallsanitäter stellten ihren Beruf vor und vermittelten praktische Handgriffe, die die jungen Besucher aktiv erlernten. Anschließend zeigten Feuerwehrleute, wie man sich in verrauchten Räumen sicher bewegt und gaben wertvolle Tipps für den Ernstfall. Auf dem Hof der Feuerwache wartete eine besondere Herausforderung: Mit hydraulischem Werkzeug mussten die Teilnehmenden einen Tischtennisball transportieren - hier war Geschicklichkeit gefragt! Komplett ausgestattet mit Einsatzkleidung erlebten sie gemeinsam mit der Besatzung eines Löschfahrzeugs hautnah die abwechslungsreichen Aufgaben der Feuerwehr. Natürlich durfte auch eine Fahrt mit dem "Königsfahrzeug" - der Drehleiter - nicht fehlen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die diesen Tag mit großem Engagement begleitet haben. Ihr Einsatz ist entscheidend, um das Interesse an Feuerwehr und Rettungsdienst zu wecken und junge Menschen für diese wichtigen Berufe zu begeistern.

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