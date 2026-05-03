Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratinger GFFF-V Einheit kehrt aus den Niederlanden zurück

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Ratingen (ots)

Die Ratinger GFFF-V Einheit, eine Feuerwehr-Einheit zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden, die im Rahmen der europäischen Auslandshilfe in den Niederlanden im Einsatz war, ist heute Mittag wohlbehalten in Ratingen eingetroffen. Die Kollegen zeigten sich zwar erschöpft, aber guter Dinge und freuen sich nun auf ihre Familien. Die Feuerwehr Ratingen bedankt sich herzlich bei den Einsatzkräften und ihren Familien für ihren engagierten Einsatz und das Verständnis während dieser Zeit. Die weiteren Teileinheiten des GFFF-V Moduls werden in den nächsten Stunden an ihren jeweiligen Standorten in NRW erwartet. Wir wünschen allen eine gute Heimfahrt und danken für die gelebte Gemeinschaft innerhalb der Blaulichtfamilie sowie für die herausragende, grenzübergreifende Zusammenarbeit.

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