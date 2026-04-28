Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 28. April 2026, wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW auf der Düsseldorfer Straße im Stadtteil Mitte alarmiert. Aufgrund der ersten Meldung, wonach eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein sollte, rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit entsprechendem Kräfteansatz aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Kollision zwischen der Straßenbahn und dem PKW. Glücklicherweise war entgegen der Erstmeldung keine Person eingeklemmt. Die beiden Insassen des PKW wurden durch den Rettungsdienst untersucht und leicht verletzt. Nach ambulanter Versorgung vor Ort war kein Transport in ein Krankenhaus erforderlich. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Die weiteren Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit der Polizei sowie einem Vertreter des Bahnunternehmens. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach rund einer Stunde beendet werden. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, die Freiwillige Feuerwehr Ratingen-Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Mettmann sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell