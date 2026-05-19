Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: PKW-Brand auf der BAB 52

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Ratingen (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 09:50 Uhr zu einem PKW-Brand auf die BAB 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert. Kurz vor der Abfahrt Ratingen beziehungsweise dem Dreieck Düsseldorf-Nord stand ein Fahrzeug bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Vollbrand.

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Eine rettungsdienstliche Behandlung war nicht erforderlich.

Zur Durchführung der Löschmaßnahmen wurde die Autobahn durch die Polizei sowie die Autobahnmeisterei zeitweise bis auf eine Fahrspur verengt. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte zügig gelöscht werden.

Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen, Löschzug Breitscheid, Löschzug Mitte sowie die Berufsfeuerwehr Ratingen.

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