Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Linienbus auf Waldweg von Fahrbahn abgekommen

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Ratingen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, des 04.06.2026, wurde die Feuerwehr Ratingen um 06:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Götschenbeck alarmiert. Ein Linienbus war auf einem Waldweg von der Fahrbahn abgekommen und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich lediglich der Fahrer im Fahrzeug. Kinder waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht an Bord, da diese erst im weiteren Verlauf an einer Jugendherberge abgeholt werden sollten. Nach bisherigen Erkenntnissen war dem Fahrer die Anfahrt über den Waldweg als sichere und bessere Alternative zur regulären Strecke empfohlen worden.

Für den Fahrer bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Nach der Erkundung und Absicherung der Einsatzstelle durch die Feuerwehr konnte dieser den Bus sicher und unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle bis zum Eintreffen eines Fachunternehmens, das die Bergung des Fahrzeugs übernimmt.

Da der Bus die geplante Fahrt nicht durchführen konnte, wurden die Kinder mit Taxis von der Jugendherberge abgeholt und zu ihren Zielorten gebracht.

Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, der Führungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Ratingen-Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei.

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